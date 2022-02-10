Якутск, 10 февраля, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Жители Якутии с нетерпением ждут открытия в регионе кардио-сосудистого центра, оснащённого дорогостоящим оборудованием в рамках нацпроекта «Здравоохранение». По словам члена Общественной палаты Якутии, заместителя главного врача ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в области Саха (Якутия)» Ивана Егорова, ввод объекта запланирован на 2022 год.

Tambov.gov.ru Поликлиника оформлена в стиле нацпроекта

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«В Якутии многие люди страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому это очень актуально. Мы долго мечтали об этом — теперь не придется ездить в центральные районы, чтобы получить лечение, сделать операцию», — отметил Иван Егоров.

Кардиохирург, заведующий кардиохирургическим отделением Республиканской больницы №1 — Национального центра медицины, доктор медицинских наук Пётр Захаров подчеркнул, что болезни сердца и сосудов — одна из основных причин смертности как в мире, так и в России, и Якутия — не исключение. Сокращение смертности от болезней систем кровообращения он назвал государственной задачей, зафиксированной в нацпроекте «Здравоохранение».

«Полагаю, кардиоцентр сможет стать одним из самых передовых медицинских учреждений Дальнего Востока — наряду с центрами в Хабаровске, Владивостоке, Благовещенске», — сказал Пётр Захаров.

Он подчеркнул, что для ранней диагностики, лечения, в том числе проведения операций, требуется современное лечебное учреждение, каким станет новый республиканский кардиососудистый центр в Якутске, который начали строить в 2019 году. В нём будут работать кардиологи, сердечно-сосудистые хирурги, эндоваскулярные хирурги, неврологи.

Закуплены ангиографы, компьютерные томографы, МРТ, рентгенкомплексы — они позволят делать все современные виды исследований. В диспансере будет работать свыше тысячи специалистов. На начальном этапе центр позволит выполнить более 2000 сложнейших и эндоваскулярных вмешательств, будут спасены сотни жизней больных с тяжелыми патологиями сердечно-сосудистой системы.

Как сообщало ИА REGNUM, работы в кардиоцентре Якутии завершены уже на 90%, установлено современное оборудование. Сдача в эксплуатацию запланирована на первый квартал 2022 года.