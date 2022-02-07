Ростов-на-Дону, 7 февраля, 2022, 08:34 — ИА Регнум. В Ростовской области при пожаре в частном жилом доме погиб 40-летний мужчина. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

Mchs.gov.ru Пожар

О возгорании на улице Специалистов в Зернограде стало известно в ночь на 6 февраля. Пожар был оперативно ликвидирован на площади 2 кв. метра.

На месте происшествия работали пять человек и две единицы техники. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.