Москва, 7 февраля, 2022, 08:33 — ИА Регнум. На площади Ильинские Ворота в Москве завершилась реставрация памятника героям Плевны по проекту архитектора и скульптора В. И. Шервуда и инженера-полковника русской армии А. И. Ляшкина, сообщается на портале мэра столицы.

Памятник героям Плевны в Москве. Ныне — на Старой площади

Реставрация часовни-памятника русским гренадерам, павшим в бою под Плевной во время Русско-турецкой войны (1877−1878 гг.) продолжалась восемь месяцев. Памятник выполнен из чугуна и кирпича и имеет форму восьмигранного шатра.

В ходе реставрационных работ специалисты расчистили барельефы и горельефы на фасадах, воссоздали утраченные декоративные элементы, обновили позолоту на куполе часовни, отреставрировали керамический пол из цветной плитки и старинные иконы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в районе Якиманка на улице Большая Полянка отреставрируют двухэтажную старинную усадьбу XIX века.

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