Чита, 7 февраля, 2022, 08:31 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где из-за «Омикрона» ежедневно стали выявлять более тысячи новых носителей коронавируса, суточный показатель заболеваемости к концу недели (6 февраля) оставался ниже среднесуточного по России на 22,8%. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве региона 7 февраля сообщила руководитель регионального Роспотребнадзора Светлана Лапа. Её слова 7 февраля цитирует пресс-служба правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Темпы прироста заболеваемости в регионе замедляются, однако статистика по количеству заболевших остаётся неутешительной.

«Неоднократно мы говорили о продолжительности периодов подъёма и снижения заболеваемости. Последние два подъёма заболеваемости шли на протяжении девяти и восьми недель. Мы сейчас идём в подъёме заболеваемости четыре недели. Из этого мы можем говорить о том, что ещё как минимум четыре недели у нас будут высокие уровни заболеваемости.

В то же время темпы прироста заболеваемости замедляются. Если на той неделе было 2,2 раза, то на этой неделе — 2 раза. Конечно, утешения это не приносит, судя по количеству случаев заболевания и нагрузке на амбулаторную сеть», — сообщила Светлана Лапа.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае стала ещё более напряжённой: на 7 февраля 2022 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 109 056 (+1175 за минувшие сутки).

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