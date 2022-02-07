Португалия, 7 февраля, 2022, 08:31 — ИА Регнум. «Порту» одержал победу над «Арокой» в матче 21-го тура чемпионата Португалии по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Антон Зайцев. soccer.ru Футбольный клуб «Порту»

В составе «Спортинга» голы забили полузащитник Витор Феррейра на 54-й минуте и полузащитник Шансель Мбемба на 57-й.

На сегодняшний день «Порту» занимает второе место в чемпионате Португалии, в активе команды 59 очков. «Арока» идёт на 15-м месте с 18 очками.

Читайте также: «Спортинг» обыграл «Фамаликан» в матче чемпионата Португалии