Париж, , 08:31 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон во время официального визита в Москву планирует заключить с президентом России Владимиром Путиным мирное соглашение по вопросу «вторжения» на Украину. Однако такая «миссия миротворца» может оказаться рискованной, считают авторы статьи, опубликованной изданием Politico.

Эммануэль Макрон Estonian Presidency

Читайте также: Президент Франции посетит Москву и Киев

Издание отмечает, что если замысел Макрона удаться реализовать, «он станет героем, который предотвратил нападение на Украину и вернул Европу на карту в качестве дипломатического крупного игрока, и все это как раз к президентским выборам во Франции в апреле».

В материале отмечено, что у Макрона есть видение европейской «стратегической автономии», при которой Европа должна отстаивать собственные интересы безопасности, а не сидеть в стороне, пока Вашингтон и Москва «сражаются друг с другом».

С другой стороны, пишет издание, звучащие ранее из уст Макрона «примирительные слова» в отношении России заставляют многих «крайне нервничать», поскольку он уже намекает, что западным странам, возможно, придётся пойти на компромисс с Россией, при том что страны НАТО уверены, что Путин отступит только лишь при демонстрации силы и увеличении поставок оружия на территорию Украины.

«Макрон считает, что прямой физический контакт может помочь лучше понять друг друга, докопаться до сути вещей», — отмечает бывший посол Франции в ЕС Пьер Селлаль.

Ранее по теме: Макрон позвонил Путину из-за Украины

Издание отмечает, что президент Франции хочет большого прорыва в отношениях с российским лидером в преддверии апрельских выборов, но миссия в Москву может легко обернуться неприятными последствиями.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон отправится в Москву 7 февраля, а затем в Киев 8 февраля 2022 года. как отметили в Елисейском дворце, Франция продолжает стремиться к «деэскалации» на границе с Украиной.