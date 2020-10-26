Сеул, 7 февраля, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Валютные резервы Южной Кореи за месяц упали на $1,6 млрд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

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Согласно опубликованным данным, на конец января 2022 года валютные резервы страны составили $461,5 млрд.

Известно, что показатель продолжает падать на протяжении трех месяцев подряд.

Эксперты отмечают, что сокращение валютных резервов связано с падением стоимости недолларовых активов при конвертации в доллары.

Ценные бумаги сократились на $12,6 млрд, до $409,1 млрд, однако депозиты, напротив, увеличились на $11,1 млрд, до $27,8 млрд. Золото сохранилось на уровне $4,8 млрд.

По состоянию на конец декабря Южная Корея занимает восьмое место в мире по валютным резервам. Первое место занял Китай с показателем $3,3 трлн.