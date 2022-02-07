Кызыл, 7 февраля, 2022, 08:28 — ИА Регнум. В Туве учащимся школ, а также средних профессиональных и высших учебных заведений продлили дистанционный режим обучения ещё на неделю. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

ИА REGNUM Дистанционное обучение

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Решение, как отмечается, было принято из-за продолжающегося роста заболеваемости COVID-19 среди детей.

«Большинство заразившихся несовершеннолетних «подхватывают» инфекцию у родных, в кругу семьи, а затем «приносят» ее в образовательные коллективы. Чтобы прервать данную цепочку, необходимо максимально разобщить обучающихся», — отметили в правительстве.

При этом с 15 февраля решение о переводе на «дистант» школьников будут принимать муниципалитеты и сами школы исходя из эпидситуации на месте.