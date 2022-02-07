Москва, , 08:28 — REGNUM Патрулирование белорусской границы было проведено российскими истребителями Су-30СМ. Об этом 7 февраля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Су-30СМ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Экипажи истребителей Су-30СМ Российской Федерации и Республики Беларусь в рамках проверки сил реагирования Союзного государства отработали совместное патрулирование государственной границы Белоруссии», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что полет российских истребителей прошел на высоте порядка восьми тыс. метров на скорости около 750 км/ч в боевых порядках на минимальных интервалах и дистанциях.

Кроме того, указывается, что в ходе этого истребители провели отработку элементов маневрирования в составе пары «ведущий-ведомый».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля патрулирование в небе над Белоруссией провели два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил (ВКС) России.