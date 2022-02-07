Красноармейский район, Приморский край, , 08:33 — REGNUM В Приморье завершено расследование уголовного дела по факту умышленного убийства мужчины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 февраля в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Нож Maarten Van Damme

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Установлено, что 21 ноября 2021 года в квартиру дома в селе Мельничное Красноармейского района пришёл 49-летний сосед и нанёс жильцу не менее 46 ударов ножом в грудную клетку и живот.

Следователем назначено проведение судебной психолого-психиатрической экспертизы. По заключению эксперта подозреваемый, как в момент совершения убийства, так и в настоящее время страдал и страдает психическим расстройством, он не может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими.

В связи тем, что мужчина нуждается в специальной медицинской помощи, материалы уголовного дела направлены в суд для решения вопроса о применении в отношении него принудительной меры медицинского характера в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске перед судом предстанет местный житель по обвинению в совершении преступления против половой неприкосновенности малолетних детей.