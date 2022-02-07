Лиссабон, , 08:27 — REGNUM «Спортинг» одержал победу над «Фамаликаном» в матче 21-го тура чемпионата Португалии по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Спортинга» голы забили полузащитник Пабло Сарабия с пенальти на шестой минуте и полузащитник Матеус Рейс на 63-й. На 46-й минуте форвард «Фамаликана» Симон Банза не смог реализовать пенальти.

На сегодняшний день «Спортинг» занимает второе место в чемпионате Португалии, в активе команды 53 очка. «Фамаликан» идёт на 16-м месте с 17 очками.

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