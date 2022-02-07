Тбилиси, , 08:25 — REGNUM Единая экстренная служба вызовов 112 в Грузии в последнее время перегружена из-за большого потока звонков. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

Работа операторов центра обработки вызовов службы 112 Александр Полегенько © ИА REGNUM

По данным ведомства, жители стали часто жаловаться то, что не могут дозвониться по этому номеру. Это связано перегрузкой телефонной линии.

«С начала пандемии 112 активно участвует в процессе борьбы с коронавирусом и работает в особом режиме, чтобы каждый гражданин получал своевременные и высококвалифицированные услуги. В течение суток в службе 112 фиксируется до 35% нецелевых звонков», — говорится в сообщении.

В МВД призвали жителей не звонить без важного повода в дежурную службу. Также были выделены две отдельные линии для пожарной службы и случаев, связанных с заражением коронавирусом.

Стоит отметить, что в Грузии в течение последней недели в сутки выявляют около 20 тыс. случаев заражения коронавирусом. 2 февраля этот показатель превысил 26 тыс., что стало «рекордом» для республики.

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