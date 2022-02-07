Тбилиси, 7 февраля, 2022, 08:25 — ИА Регнум. Единая экстренная служба вызовов 112 в Грузии в последнее время перегружена из-за большого потока звонков. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

Александр Полегенько ИА REGNUM Работа операторов центра обработки вызовов службы 112

По данным ведомства, жители стали часто жаловаться то, что не могут дозвониться по этому номеру. Это связано перегрузкой телефонной линии.

«С начала пандемии 112 активно участвует в процессе борьбы с коронавирусом и работает в особом режиме, чтобы каждый гражданин получал своевременные и высококвалифицированные услуги. В течение суток в службе 112 фиксируется до 35% нецелевых звонков», — говорится в сообщении.

В МВД призвали жителей не звонить без важного повода в дежурную службу. Также были выделены две отдельные линии для пожарной службы и случаев, связанных с заражением коронавирусом.

Стоит отметить, что в Грузии в течение последней недели в сутки выявляют около 20 тыс. случаев заражения коронавирусом. 2 февраля этот показатель превысил 26 тыс., что стало «рекордом» для республики.