Ташкент, 7 февраля, 2022, 08:25 — ИА Регнум. С 31 января по 5 февраля 2022 года в Джизаке (Узбекистан) состоялась очередная встреча рабочих групп совместной узбекско-таджикской демаркационной комиссии. Об этом сообщает МИД Узбекистана.

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«В ходе встречи обсуждены демаркационные работы и подготовлены взаимосогласованные предложения по проектной демаркационной линии узбекско-таджикской границы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках переговоров осуществлены совместные полевые обследования для изучения рассматриваемых участков госграницы.

«По итогам мероприятия подписан соответствующий Протокол. Следующая встреча рабочих групп состоится на территории Таджикистана», — сообщает МИД Узбекистана.