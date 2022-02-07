Ульяновск, , 08:24 — REGNUM В Сенгилеевском районе Ульяновской области вступил в силу приговор в отношении местного жителя, которого осудили за покушение на убийство трёх человек. Он нанёс пострадавшим ранения топором, сообщает прокуратура Ульяновской области.

Топор Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Фигурантом уголовного дела стали 46-летний безработный житель Сенгилея. По данным следствия, 4 сентября 2021 года возле одного из домов по улице Красноармейская мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время конфликта нанёс топором соседу, его жене и знакомому несколько ударов по различным частям тела.

Пострадавших удалось спасти.

Суд признал мужчину виновным в покушении на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ), назначив девять лет колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года в Димитровграде Ульяновской области арестован 52-летний местный житель, которого подозревают в нападении с топором на знакомую.

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