Уфа, 7 февраля, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Три сотрудника скорой медицинской помощи уволены в Ишимбаевской центральной районной больнице в Башкирии. Эту информацию 7 февраля подтвердили в пресс-службе минздрава региона.

Kurganobl.ru Скорая помощь

Сообщается, что сотрудники были уволены после нарушений ими своих служебных обязанностей.

«Два человека в связи с прогулом (отсутствием на рабочем месте без уважительной причины более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены)) и один в связи совершением виновных действий работников, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, действия которого дают основания для утраты доверия к нему со стороны работодателя», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с приказом об увольнении сотрудников ознакомили.

По информации пресс-службы профсоюза медработников «Действие» в Башкирии, в ближайшее время при поддержке юридической службы этого профсоюза будут направлены иски о восстановлении на работе всех трех уволенных, жалобы в прокуратуру уже поданы.

Ранее координатор профсоюза медицинских работников «Действие» в республике Антон Орлов сообщил о том, что сотрудники отделения скорой помощи Ишимбайской ЦРБ намерены начать «итальянскую забастовку» из-за дефицита кадров и большой нагрузки в результате полного отсутствия укомплектованных бригад скорой помощи в больнице.

ИА REGNUM сообщало, что сотрудники прокуратуры проверяют информацию о нарушении прав медработников.