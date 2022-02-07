Деревня Тимирязева, Иркутская область, 7 февраля, 2022, 08:23 — ИА Регнум. Причиной пожара, в результате которого сгорели двое малолетних детей в одном из домов деревни Тимирязево Качугского района Иркутской области стал злой умысел. Как сообщает региональное СУ СК РФ, их облил горючей жидкостью и поджёг сожитель матери — 28-летний мужчина.

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По версии следствия, преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности. Двое детей в возрасте одного года и четырёх лет погибли на месте происшествия. Женщина с младшим ребёнком доставлены в ОГБУЗ «Качугская РБ» с термическими ожогами различной степени тяжести. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух малолетних детей»).Подозреваемый задержан в порядке ст.91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Совместно с сотрудниками уголовного розыска проводятся необходимые следственные действия и оперативные мероприятия. Допрашиваются свидетели произошедшего и иные лица. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль областной прокуратурой.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла вечером 5 февраля в жилом доме, расположенном в деревне Тимирязево Качугского района. На месте пожара обнаружено два трупа малолетних детей в возрасте двух и четырёх лет.

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