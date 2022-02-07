Улаганский район, Алтай, , 08:23 — REGNUM В Республике Алтай 6 февраля отметили наступление нового года по лунному календарю — Чага-байрам. Глава региона Олег Хорохордин принял участие в обряде в ходе поездки в Улаганский район, сообщает корреспондент ИА REGNUM.По его словам, этот день символизирует обновление природы и человека. При этом из-за сложной эпидситуации массовые мероприятия в республике запрещены.«Но в городе и районах состоялась обрядовая часть праздника с благопожеланиями Алтаю. Рад встретить этот важный день в высокогорном Улаганском районе вместе с жителями и старейшинами», — написал он на своей странице в инстаграм. Добавим, что праздник Чага-байрам в Республике Алтай официально объявлен государственным. Он не имеет фиксированной даты и устанавливается на четвёртый, шестой или восьмой день новолуния.

Чага-байрам Правительство Республики Алтай

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