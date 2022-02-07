Ачинск, Красноярский край, 7 февраля, 2022, 08:19 — ИА Регнум. В Ачинске Красноярского края городской суд продлил на два месяца арест кассиру Альфа-Банка Анне Григорьевой и её мужу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в объединённой пресс-служба судов региона.

Деньги

Женщину подозревают в присвоении или растрате, а её супруга — в подстрекательстве к совершению преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в полицию обратился руководитель финансовой организации с заявлением о пропаже $49,5 тыс., €49,2 тыс. и 15 млн рублей.