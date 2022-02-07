Кишинёв, , 08:18 — REGNUM В Молдавии в течение суток 6 февраля в ходе 10 728 исследований выявили 3037 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Коронавирус Permkrai.ru

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 467 271 носителей SARS-CoV-2. Из них признали выздоровевшими 407 139 человек, в том числе 4542 — за последние сутки.

В больницах республики находятся 2895 пациентов с COVID-19, в том числе 239 — в тяжёлом состоянии. С начала пандемии в 10 768 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки зафиксировали 13 таких случаев.

Днём ранее в Молдавии выявили 3927 заражений коронавирусом в результате проведения 13 908 тестов. Врачи выписали за сутки 4784 человека, умер 21 пациент с COVID-19.