Ташкент, , 08:18 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил 6 февраля письмо президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев Kremlin.ru

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«С большой тревогой и беспокойством воспринял весть о том, что Вы, мой дорогой брат, и Ваша супруга ее превосходительство госпожа Эмине заболели коронавирусом», — написал Мирзиёев.

Президент Узбекистана выразил уверенность, что «президент Турции и его супруга в скором времени успешно справятся с болезнью и выздоровеют, пожелал им крепкого здоровья, неиссякаемых сил и новых успехов».

Как передавало ИА REGNUM, 5 февраля глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что он заразился штаммом «Омикрон».