Москва, , 08:17 — REGNUM Модернизированный для Военно-морского флота (ВМФ) России ударный беспилотный летательный аппарат (БЛА) «Сириус» сможет участвовать в поисково-спасательных операциях. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Кронштадт».

Беспилотники Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что в компании совместно с морской авиацией в настоящее время проводят научно-исследовательские работы по определению техоблика модернизированного «Сириуса».

Также определяются задачи, которые он сможет выполнять в интересах ВМФ.

Сообщается, что планируется провести дальнейшую модернизацию противолодочного варианта, разведчика-целеуказателя, поисково-спасательного средства и ретранслятора.

Как сообщало ИА REGNUM, беспилотник «Сириус» совершит первый полёт в мае, а к концу 2022 года завершатся его испытания. По словам гендиректора компании-разработчика БПЛА «Кронштадт» Сергея Богатикова, подготовка к серийному производству этих аппаратов идёт параллельно с их тестированием.

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