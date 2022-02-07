Мадрид, 7 февраля, 2022, 08:15 — ИА Регнум. «Реал» одержал победу над «Гранадой» в матче 23-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 1:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Марко Асенсио

Единственный гол в матче забил нападающий «Реала» Марко Асенсио на 74-й минуте ударом из-за штрафной.

На сегодняшний день «Реал» занимает первое место в чемпионате Испании, в активе команды 53 очка. «Гранада» идёт на 16-м месте с 24 очками.