Ульяновск, 7 февраля, 2022, 08:13 — ИА Регнум. В Ульяновской области зарегистрированы новые случая заражения штаммом «Омикрон». За неделю прирост снизился. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По последним сведениям ведомства (4 февраля), в регионе официально выявлено 24 случая заражения новым штаммом «Омикрон». Как и неделей ранее, все заболевшие — жители Ульяновской области, которые не покидали регион.

«Все заболевшие изолированы, чувствуют себя хорошо», — говорится в сообщении.

Все контактные лица протестированы на коронавирус.

Напомним, что на 1 февраля в Ульяновской области лабораторно подтверждено 26 новых случаев заражения «Омикроном».

Отметим, что в Ульяновской области на 23,63% увеличилось количество вновь подтверждённых случаев заражения коронавирусом: если 5 февраля выявлено 1007 случаев заражения, то 6 февраля — 1253.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области сделано 1 776 926 лабораторных тестов на коронавирус.