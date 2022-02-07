Пекин, 7 февраля, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Сборная РФ по фигурному катанию показала лучший результат в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине. Командное первенство включает женское и мужское одиночное катаниея, выступление спортивные пар и танцы на льду.

Palickap Виктория Синицына и Никита Кацалапов

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По итогам командного турнира на счету российской сборной 74 очка. У американской команды — 65 очков, у японской — 63 очка. Как сообщало ИА REGNUM, в командном турнире российские фигуристы выступали без замен.

В мужском одиночном катании выступал Марк Кондратюк, он стал третьим в короткой программе и вторым в произвольной. В женском катании выступала Камила Валиева. Она заняла первое место и в короткой, и в произвольной программах.

В соревнованиях спортивных пар Россию представляли Анастасия Мишина и Александр Галлямов, они стали первыми в произвольной программе и вторыми — в короткой. Танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали второй результат в обоих видах.

Медали в командном турнире по фигурному катанию разыгрываются с 2014 года. Тогда в Сочи первыми также были российские фигуристы.

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