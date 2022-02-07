Улан-Удэ, 7 февраля, 2022, 08:10 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано десять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, двоим скончавшимся было меньше 65 лет.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Таким образом, всего за время пандемии жертвами COVID-19 стали 2652 человека. Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 99 417. За сутки диагноз подтвердился у 1632 человек.

«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 1356 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 79 880 пациентов, в том числе 551 за сутки. Число контактных лиц, по состоянию на 7 февраля, составляет 47 948 человек.