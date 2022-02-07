Тюмень, 7 февраля, 2022, 08:10 — ИА Регнум. В Тюмени пассажир такси устроил стрельбу в салоне автомобиля такси. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Emanuele Такси

Инцидент случился вечером 5 февраля 2022 года. Между водителем и пассажиром такси 1965 года рождения произошел конфликт. Пассажир выстрелил из пневматического пистолета. В результате выстрела разбилось лобовое стекло автомобиля Lada Granta. Стрелявший задержан.

«По предварительным данным, он был в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства произошедшего выясняются», — рассказали в пресс-службе областной полиции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени таксисты уже неделю обсуждают дату грядущей забастовки из-за низких тарифов, навязанных агрегатором «Яндекс.Go».