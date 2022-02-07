Уфа, , 08:19 — REGNUM Порядок проведения сходов граждан намерены изменить в Башкирии. Об этом 7 февраля сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Сход жителей сельского поселения Филипповское Скриншот страницы социальной сети ВКонтакте / Нет мусорному полигону в Филипповском!

Сообщается, что депутаты госсобрания Башкирии намерены внести изменения в статью 11 закона республики «О местном самоуправлении в Республике Башкортостан». Рассмотреть соответствующий документ планируется в феврале.

«Законопроектом предлагается изменить порядок проведения схода граждан в населенном пункте в тех случаях, когда по каким-либо причинам невозможно обеспечить присутствие более половины жителей, обладающих избирательным правом. Сход граждан в таких случаях будет проходить поэтапно — в течение месяца со дня принятия решения о его проведении. Один человек сможет голосовать только один раз. Решение будет считаться принятым, если за него отдали свой голос свыше половины участников», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания региона Константина Толкачева.

Отмечается, что изменение процедуры будет способствовать обеспечению более полного учета мнений жителей в ходе решения вопросов местного значения.

Сообщается, что сход граждан является формой участия жителей в местном самоуправлении и эффективным правовым инструментом принятия решений.

«На общем сходе могут решаться различные вопросы — от выдвижения кандидатуры старосты до изменения административных границ, поэтому так важно обеспечить активное участие в нем местного населения», — приводит пресс-служба слова Толкачева.

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