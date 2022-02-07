Москва, 7 февраля, 2022, 08:09 — ИА Регнум. На данный момент экспресс-тесты на коронавирус SARS-CoV-2 стали более эффективны, нежели это было в начале пандемии, однако их точность составляет только около 80%. Об этом 7 февраля рассказал врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"Сегодня на рынке представлено несколько видов экспресс-тестов на антиген к коронавирусу», — приводит его слова РИА Новости.

Также Поздняков уточнил, что в более дорогих тестах на SARS-CoV-2 применяется принцип иммунохромотографии, и у них, чаще всего, более высокая чувствительность, что повышает их возможность выявления нового вируса при его малой концентрации в пробе пациента.

«По сравнению с тем, какими были экспресс-тесты в момент своего появления, они стали более точными. Их заявленная эффективность в среднем составляет 70−80%, в зависимости от тест-системы», — уточнил инфекционист

Кроме того, он уточнил, что также у экспресс-тестов имеется «проблема отрицательной предсказательной ценности», когда в случае отрицательного результата при имеющихся симптомах коронавирусной инфекции у пациента указанный результат теста может быть недостоверен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее инфекционист назвала отличительные особенности нового штамма коронавируса