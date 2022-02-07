Оренбург, 7 февраля, 2022, 08:08 — ИА Регнум. В учреждениях уголовно-исправительной системы, расположенных на территории Оренбургской области, до особого указания приостановлено предоставление длительных свиданий с заключенными. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Причиной для введения такой меры названа неблагополучная эпидобстановка, связанная с распространением штамма коронавируса «Омикрон».

»Краткосрочные свидания с родственниками и иными лицами будут предоставляться после прохождения обязательной термометрии, при наличии средств индивидуальной защиты (масок для защиты органов дыхания, бахил и перчаток), а также соблюдении социальной дистанции. Лица с признаками острого респираторного заболевания и (или) с повышенной температурой тела в учреждения допускаться не будут. Во всех учреждениях помещения для проведения краткосрочных свиданий оборудованы стеклянными перегородками, максимально обеспечивающими изоляцию подозреваемых, обвиняемых и осужденных от прибывших на свидание лиц», — отметили в ведомстве.

Напомним, в Оренбуржье растет заболеваемость ОРВИ, гриппом, коронавирусной инфекцией. С начала пандемии выявлено 128 282 носителя коронавируса, в том числе 2140 — за последние сутки (6 февраля).

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