Сеул, , 08:08 — REGNUM В Южной Корее за минувшие сутки выявили 35 286 случаев заражения коронавирусом. Об этом 7 февраля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

Дезинфекция в метро. Сеул. Южная Корея Russian.news.cn

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Согласно опубликованным данным, 35 131 случай заражения локальный, ещё 155 случаев — завозные. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 1 044 963.

Известно, что свыше 35 тыс. случаев заражения в сутки в Южной Корее фиксируют третий день подряд. Представители органов здравоохранения не исключают, что к концу текущего месяца число новых пациентов с COVID-19 может увеличиться до 130 тыс. — 170 тыс.

Число жертв пандемии в стране увеличилось на 13 человек — до 6886 человек. Уровень смертности составил 0,66%.

Число тяжелобольных пациентов сократилось до 270 человек.