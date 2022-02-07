Пекин, , 08:06 — REGNUM На первое место в общекомандном медальном зачёте зимних Олимпийских игр в Пекине поднялась сборная России. Об этом 7 февраля сообщает ИА REGNUM.

Олимпийский флаг Sam

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На счету российской команды стало две золотые медали после победы фигуристов в командных соревнованиях. Ранее золото завоевал лыжник Александр Большунов в скиатлоне.

Всего у сборной России шесть медалей — две золотые, две серебряные и две бронзовые награды.

На второе место опустилась сборная Норвегии, у которой которых две золотых медали и одна бронзовая. Замыкает тройку команда Швеции, на счету которой два золота.