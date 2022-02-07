Вашингтон, , 08:02 — REGNUM Канцлер Германии Олаф Шольц назвал трудными переговоры между Россией и США по деэскалации ситуации на границе с Украиной. Об этом он сообщил в интервью для The Washington Post.

Олаф Шольц © Olaf Kosinsky

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По его словам, Берлин, Вашингтон и их союзники много работали для отправки Москве сигнала о том, что она «дорого заплатит в случае вмешательства в дела Украины».

«Я действительно ценю то, что делает президент США Джо Байден на двусторонних переговорах между Соединенными Штатами и Россией. Они очень трудные. Там очень сложная повестка дня. Но то, что он там делает, — это сила и лидерство», — заявил Шольц.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шольц заявил, что власти Германии не намерены поставлять летальное оружие Украине.

По его словам, большинство жителей Германии, согласно опросам, поддерживают в данном вопросе Берлин.