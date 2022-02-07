Нур-Султан, , 08:02 — REGNUM В Алма-Ате, Алма-Атинской и Джамбульской областях Казахстана с 7 февраля отменён «оранжевый» уровень террористической опасности. Об этом сообщает центральный оперативный штаб по борьбе с терроризмом.

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«Подразделения силовых структур переходят в штатный режим работы», — говорится в сообщении.

В штабе отметили, что высокий уровень угрозы снимается, так как ситуация в указанных регионах и бывшей столице Казахстана стабилизировалась. При этом операция по выявлению участников массовых беспорядком продолжается.

Напомним, в начале января в ряде городов Казахстана протесты переросли в массовые беспорядки. Правоохранители отмечали слаженность действий групп, которые разграбили оружейные магазины и вели перестрелку и силовиками. Участники погромов также захватывали частные и государственные объекты.