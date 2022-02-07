Ульяновск, 7 февраля, 2022, 07:59 — ИА Регнум. В Ульяновской области резко выросло суточное количество выявленных случаев заражения коронавирусом. Это следует из оперативных данных управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации ведомства, 6 февраля в регионе официально выявлено 1253 носителя SARS-CoV-2. Это на 238 случаев заражения новой коронавирусной инфекции больше, чем было подтверждено 5 февраля, суточный прирост составил 23,63%.

Всего в Ульяновской области сделано 1 776 926 лабораторных исследований на коронавирус.

Новых данных о количестве контактных лицах не приводятся.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе продлили ещё на неделю дистанционное обучение в школах. Связано это с резким ростом количества заразившихся коронавирусом и заболевших ковидом. Большая часть больных находится на амбулаторном лечении.