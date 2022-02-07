Берлин, 7 февраля, 2022, 07:55 — ИА Регнум. Двусторонние переговоры между США и Россией по ситуации на Украине назвал очень трудными канцлер Германии Олаф Шольц. Соответствующее заявление политик сделал в опубликованном 6 февраля интервью газете The Washington Post.

Олаф Косинский Канцлер Германии Олаф Шольц

Шольц отметил, что ФРГ, США и их союзникам пришлось много работать «для отправки России чёткого сигнала» о том, что вмешательство во внутренние дела Украины очень дорого может обойтись Москве.

Канцлер Германии назвал очень трудными двусторонние переговоры между США и Россией и отметил, что очень ценит то, что делает американский президент Джозеф Байден. По мнению Шольца, все действия президента США на переговорах с Россией — «это сила и лидерство».

Ранее ИА REGNUM сообщало о визите канцлера Германии Шольца в Вашингтон и о запланированном разговоре между американским лидером Байденом и канцлером ФРГ касательно альтернативных путей поставок газа в Европу.