Оренбург, 7 февраля, 2022, 07:47 — ИА Регнум. В Оренбурге владельца магазина привлекли к административной ответственности за то, что он торговал сигаретами по цене, ниже минимальной. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области.

Fas.gov.ru Штраф

В ведомстве подчеркнули, что на период с 1 апреля по 31 декабря 2021 года единая минимальная цена табачной продукции установлена в размере 108 рублей, а с 1 января по 31 декабря 2022 года — 112 рублей за пачку сигарет. Расчет произведен на основе минимального значения акциза за пачку табачной продукции, установленной Налоговым кодексом РФ, ставки налога на добавленную стоимость и повышающего коэффициента.

Установлено, что магазине на территории Оренбурга покупателям предлагали сигареты стоимостью ниже минимальной розничной цены, установленной действующим законодательством РФ. Предприниматель оштрафован на 50 тыс. рублей. Бизнесмену выдано предписание об устранении нарушения.