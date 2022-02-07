Чита, 7 февраля, 2022, 07:42 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае стала ещё более напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 7 февраля 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 109 056 (+1175 за минувшие сутки). Это один из рекордных показателей за всю историю пандемии.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Вместе с тем 95 654 пациента (+281 за сутки) вылечены и снят с меднаблюдения.

Общее число жертв COVID-19 составляет уже 2392 человека (+5 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 85 находятся в тяжёлом состоянии (+4 за сутки), 17 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-2 за последние сутки).

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