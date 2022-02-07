Якутск, 7 февраля, 2022, 07:52 — ИА Регнум. Жители Якутска ощущают пользу от работы дополнительной крупной амбулатории в спорткомплексе «Триумф». Такой вывод сделал член Общественной Палаты Якутии, заместитель главного врача ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в области Саха (Якутия)» Иван Егоров на основании сокращения количества жалоб на медпомощь от пациентов с коронавирусом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Эта амбулатория должна убрать очереди из поликлиник, которые очень вредны для населения. Организована работа дополнительных бригад скорой помощи. Жители это ощущают. Жалоб от населения на скорость и качество помощи стало существенно меньше. Но главный путь к победе над болезнью — это 100%-ная вакцинация», — отметил общественник.

Он подчеркнул, что в Якутии привиты около 80% взрослых жителей. Иван Егоров также напомнил, что вакцинация очень важна, так как именно с её помощью человечество победило эпидемии, которые бушевали в прошлом — оспу, туляремию и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, нагрузка на врачей в спорткомплексе «Триумф», который определили под «красную зону» в Якутске, снижается. В столице республики рассматривают возможность в ближайшее время закрыть этот центр для оказания амбулаторной помощи горожанам с симптомами ОРВИ, сообщил 7 февраля в своём телеграм-канале глава региона Айсен Николаев.