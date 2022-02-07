Холмск, Сахалинская область, , 07:44 — REGNUM На Сахалине из-за коммунальной аварии пострадали три человека — они получили ожоги и были госпитализированы.

Кипяток Znaikak.ru

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По сообщениям в региональных соцсетях, утром 7 февраля в одном из жилых домов Холмска затопило подъезд кипятком.

«Три недели назад жильцы столкнулись с порывом канализации. Биологические отходы вырвались из труб в подъезд. Управляющая компания приехала для устранения поломки и замотала тряпками место порыва. Такое решение некоторым жильцам показалось не самой хорошей идеей, о чем они сообщили в МУП «Тепло». Однако реакции коммунальщиков они не дождались. А затем в подъезде произошел порыв на трубах отопления», — сообщают «Новости Сахалина».

Утром жильцы, открыв двери квартир, были вынуждены их тут же закрыть. Непроглядный пар от горячего потока воды не остановил лишь одну женщину — она спешила на работу и рискнула пройти по подъезду.

Она получила ожоги и её уже с работы увезли в больницу.

Позже приехали слесаря и двоих, ошпаренных кипятком, также увезла скорая.

Ремонтные работы на аварийном участке уже ведутся, чтобы в ближайшее время восстановить подачу тепла в квартиры.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области произошла ещё одна крупная коммунальная авария. Без тепла несколько часов оставались почти 1,5 тыс. жителей Димитровграда.