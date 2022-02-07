Москва, 7 февраля, 2022, 07:40 — ИА Регнум. Федеральный фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства объявил многомиллионный тендер, в рамках которого будет выбран исполнитель на модификацию и техподдержку автоматизированной информационной системы «Реформа ЖКХ» 2.0. Победителя определят 22 февраля 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Mil.ru ЖКХ

Исполнитель также должен будет в рамках техподдержки принимать обращения пользователей. В целом услугу оценивают в 118 932 750 рублей. Контракт будет заключен на один год, то есть до 31 декабря 2022 года.

Среди целей модификации системы называют формирование единого информационного пространства органов власти, удобного социально-ориентированного информационного контента для граждан в сфере ЖКХ, оптимизацию процессов для формирования региональных программ по расселению аварийного фонда и многое другое. Например, планируется доработать механизм подачи заявок на получение финансовой поддержки на капремонт лифтового оборудования в многоквартирных домах и механизм мониторинга таких заявок, доработать сервис визуализации информации на экранных представлениях об авариях и инцидентах на территории России для работы ситуационного центра Минстроя РФ.

Напомним, ранее Минвостокразвития России объявило поиск подрядчика для технического сопровождения единого цифрового контура ведомства на два года. Стартовал он с цены 226 млн рублей. До этого IT-закупку на 7 млрд рублей объявил также и Минпромторг России.