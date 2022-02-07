Токио, 7 февраля, 2022, 07:33 — ИА Регнум. Протест России в связи с запланированными ракетными стрельбами в южной части островов Курильской гряды выразило правительство Японии. Об этом 7 февраля заявил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно в ходе пресс-конференции в Токио.

Андрей Шапран ИА REGNUM Панорама Южно-Курильска и вулкан Менделеева, о. Кунашир

Мацуно уточнил, что Японией было получено предупреждение о предстоящих учебных стрельбах, которые будут проводиться Россией с 7 февраля в районе к юго-востоку от острова Кунашир. В связи с этим России был заявлен протест по дипломатическим каналам.

Кроме того, Мацуно добавил, что японская береговая охрана опубликовала предупреждение об опасности для навигации в районе стрельб.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Россия послала Японии уведомление о проведении военных учений в районе южной части Курильских островов. Учения пройдут в обширной зоне к востоку от Хоккайдо, включающей Курилы и пролив Лаперуза.