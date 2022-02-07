В Приамурье не хватает врачей для оказания населению экстренной медпомощи
Благовещенск, 7 февраля, 2022, 07:38 — ИА Регнум. У жителей Благовещенска возникают трудности при обращении за медицинской помощью. Люди жалуются, что не могут дозвониться для того, чтобы вызвать врача, в поликлиниках — очередь, сообщило 7 февраля ИА AmurLife.
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По её словам, в восьми поликлиниках столицы Приамурья временно остановлено оказание плановой медпомощи. Не будут проводится профосмотры и диспансеризация, отменён день здорового ребёнка. На новый режим работы медучреждения перешли в связи с нехваткой врачей для оказания экстренной медпомощи. Запись к узким специалистам осталась доступной.
Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области быстро растёт уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией. По данным на 6 февраля, количество новых случаев COVID-19 составляло 837, днём ранее — 411. Пневмония диагностирована у 5% заболевших, скончались от инфекции два амурчанина.