Анкара, 7 февраля, 2022, 07:18 — ИА Регнум. Принять принадлежность Крыма к России призвал официальные власти Турции генсек оппозиционной турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек 6 февраля в интервью РИА Новости.

Vatanpartisi.org.tr Митинг партии Vatan

По мнению политика, Турции и России требуется создание стойкого фундамента для двустороннего сотрудничества на Черном море и Средиземноморье. Для этого нужно, чтобы Москва признала Турецкую Республику Северный Кипр, а Анкара должна признать Крым частью территории России.

Напомним, Республика Крым вошла в состав Российской Федерации в 2014 году после референдума, по результатам которого 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение Крыма в состав России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что генсек турецкой партии Vatan Перинчек назвал большой ошибкой поставки Турцией беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar Украине.