Берлин, , 07:05 — REGNUM Призыв к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу задуматься о роспуске НАТО опубликовал немецкий политолог Александр Рар 6 февраля в своём телеграм-канале.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По мнению политолога, Североатлантический альянс уже не справляется с возложенной на него функцией по обеспечению безопасности Европы. Рар считает, что канцлеру Германии надо освободиться от давления англосаксов и консолидироваться с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Политолог выразил уверенность, что французский лидер поддержит Шольца в вопросе о роспуске НАТО.

«Надо распускать ненужную НАТО и воскрешать ОБСЕ, которая является истинной общеевропейской архитектурой безопасности», —заявил немецкий политолог.

Также Рар предположил, что Шольц не отменит «вето Меркель» на вступление Украины в НАТО и предпринимает попытки успокоить ситуацию вокруг Украины, в то время, как США и Великобритания, наоборот, не дают Европе нормализовать отношения с Россией, разжигая конфликт.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что канцлер Германии Шольц пригрозил России очень серьёзными последствиями в случае обострения кризиса вокруг Украины.

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