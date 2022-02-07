Хабаровск, , 07:06 — REGNUM В рамках реализации Концепции развития круизного туризма реконструируют и модернизируют порты в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Николаевске-на-Амуре и Амурске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Хабаровского края.

В круиз (сс) pasja1000

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«Особенно перспективны в развитии круизного туризма территории, где проходят крупные реки. В Хабаровском крае это, конечно же, Амур. Уверены, что возрождение круизов по нашей реке будет положительно воспринято местными жителями и гостями региона, а также даст дополнительный импульс развитию туризма и индустрии гостеприимства», — пояснили в министерстве туризма региона.

Как сообщало ИА REGNUM, Концепцию развития круизного туризма до 2024 года утвердил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.