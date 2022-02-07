Пекин, 7 февраля, 2022, 06:58 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин 6 февравля встретился в Пекине с принцем Монако Альбертом II, выразив надежду на то, что китайско-монакские отношения будут продолжать развиваться, сообщает агентство Синьхуа.

Narendra Modi Си Цзиньпин

Отношения между Китаем и Монако стали образцом дружественных обменов и взаимной выгоды между странами разного размера, истории и культуры, сказал Си Цзиньпин. Он сказал, что двусторонние обмены и сотрудничество в таких областях, как связь, охрана окружающей среды, спорт и искусство, дали плодотворные результаты.

Обе стороны должны укрепить свою традиционную дружбу и политическое взаимное доверие, а также активизировать взаимодействие и координацию в многосторонних организациях, включая Организацию Объединенных Наций и международные отношения, чтобы совместно поддерживать многосторонность, сказал он. Си приветствовал участие Монако во втором этапе 15-го совещания Конференции Сторон Конвенции о биологическом разнообразии.

Принц Альберт II сказал, что успешная церемония открытия зимних Олимпийских игр в Китае послала сильный сигнал мира и солидарности, а это именно то, в чем срочно нуждается мир. Принц выразил убеждение, что Китай будет и впредь вносить больший вклад в дело мира и развития во всем мире.