Хабаровск, 7 февраля, 2022, 07:03 — ИА Регнум. В Хабаровском крае закончилась первая партия вакцины «Спутника М» для детей и подростков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 февраля в правительстве региона.

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720 доз вакцины от COVID-19 для подростков, поступившие в край, уже использованы.

«Вакцину распределили по лечебным организациям. В ближайшее время регион ожидает новых поставок «Спутника М». Спрашивать о её наличии можно у участковых педиатров», — пояснили в минздраве.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Петропавловске-Камчатском с 7 февраля стартовала запись на вакцинацию от COVID-19 подростков в возрасте 12−17 лет.