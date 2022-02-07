Пекин, 7 февраля, 2022, 06:52 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин 6 февраля встретился с премьер-министром Монголии Лувсаннамсраем Оюн-Эрдэнэ, который прибыл в Китай на церемонию открытия зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, передает агентство Синьхуа.

U.S. Department of State Си Цзиньпин

Си Цзиньпин выразил готовность Китая сотрудничать с Монголией в целях углубления взаимного доверия, дружбы и сотрудничества в стремлении вывести китайско-монгольское всеобъемлющее стратегическое партнерство на новый уровень.

Он сказал, что Китай готов поддерживать контакты на высоком уровне с Монголией и углублять обмен опытом в области управления. Страна готова оказать поддержку и помощь Монголии в борьбе с пандемией, стимулировании экономики и улучшении условий жизни людей.

Обе стороны должны поддерживать подлинный многосторонний подход, обеспечивать международную справедливость и равенство, а также защищать региональный мир и стабильность, сказал Си Цзиньпин. Оюн-Эрдэнэ сказал, что проведение Китаем зимних Олимпийских игр в Пекине в соответствии с графиком укрепило уверенность всего мира в победе над пандемией.

Охарактеризовав Олимпийские игры как символ мира и солидарности для человечества, он сказал, что Монголия решительно выступает против политизации спорта. Оюн-Эрдэнэ сказал, что Монголия готова сесть в экспресс-поезд развития Китая, углубить сотрудничество с Китаем и сделать двусторонние отношения моделью отношений между соседними странами, а также в международных отношениях.