Пекин, 7 февраля, 2022, 06:48 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин встретился 6 февраля с великим герцогом Люксембурга Анри, который прибыл в Китай на церемонию открытия зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

Си Цзиньпин сказал, что Китай ценит поддержку великого герцога Люксембурга Анри в проведении Китаем подачи заявки и подготовке к летним Олимпийским играм 2008 года и зимним Олимпийским играм 2022 года. Он также поблагодарил королевскую семью Люксембурга за решительную поддержку и активное продвижение дружбы между Китаем и Люксембургом.

Отметив, что в этом году исполняется 50 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Люксембургом, Си Цзиньпин заявил, что Китай готов сотрудничать с Люксембургом для продвижения непрерывного и стабильного развития отношений. Он сказал, что обе стороны должны поддерживать взаимное уважение и взаимное согласование основных интересов и основных проблем друг друга.

Си Цзиньпин сказал, что необходимо приложить усилия для использования потенциала сотрудничества в таких областях, как новые и высокие технологии и зеленая экономика, укрепление грузовых авиаперевозок и содействие культурным обменам между двумя странами.

Великий герцог Анри выразил готовность Люксембурга к дальнейшему углублению сотрудничества с Китаем в целях совместного содействия мировому развитию и поблагодарил Китай за помощь многим странам, включая Люксембург, в борьбе с пандемией и ускорении экономического восстановления. Он сказал, что Люксембург готов активно участвовать в сотрудничестве «Один пояс и один путь».